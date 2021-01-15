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شؤون فلسطينية

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع

خريشة: أؤيد القائمة الموحدة والشعب الفلسطيني في شوق للذهاب إلى صناديق الاقتراع
رام الله - دنيا الوطن
أكد حسن خريشة النائب الثاني لرئيس المجلس التشريعي السابق، أن الشعب الفلسطيني في شوق للذهاب الى صناديق الاقتراع لإيجاد أجسام جديدة تدير الشؤون الفلسطينية.

وعبر خريشة عن أمله بأن يكون التوجه الى الانتخابات صادق وأن تكون الوعود حقيقية رغم تأخرها.

 وأشار النائب خريشة الى أن أهمية الانتخابات لها وجهين مجتمعي من خلال تعزيز الوحدة الوطنية وإتاحة المجال للمشاركة الشعبية وإعطاء المواطن الحق في التعبير عن ارادته.

وأوضح أن الوجه الآخر سياسي من خلال إعادة بناء منظمة التحرير وإيجاد استراتيجيات جديدة للتصدي لمحاولات شطب القضية الفلسطينية.

ونبه النائب الى أن الضغوط لإفشال المصالحة مورست منذ زمن بعيد لكنها تسقط بوحدة الشعب الفلسطيني بالإرادة والتصميم، مشيداً حماس من عقد الانتخابات.

وحول شكل الانتخابات القادمة قال خريشة: "التمثيل النسبي شكل متطور في الانتخابات وأؤيد القائمة الموحدة لأنها تحمل رسالة طمأنة وتخلق حالة من التوازن بعيداً عن المناكفات فيها مصلحة عامة ووطنية لأنها تجنبنا التناحر في عدة قوائم".

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