دولي

في أيامه الأخيرة.. ترامب يأمر القوات المركزية بضمّ "إسرائيل" لعملياتها في الشرق الأوسط

في أيامه الأخيرة.. ترامب يأمر القوات المركزية بضمّ "إسرائيل" لعملياتها في الشرق الأوسط
رام الله - دنيا الوطن
في الأيام الأخيرة من رئاسته، أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب قراراً موجهاً للقيادة المركزية للقوات الأميركية يقيّد من خلاله سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن، ويطور التعاون الأمني ​​مع "إسرائيل".

وأوضحت يومية (وول ستريت جورنال) أن ترامب ينوي إرساء قواعد جديدة تقيد سياسات الرئيس المنتخب جو بايدن، وفقاً لـ (الميادين).

ووفق الصحيفة، فإن "هذه الخطوة تعني أن القيادة المركزية الأميركية ستشرف على السياسة العسكرية الأميركية التي تشمل كل من "إسرائيل" والدول العربية، وتعتبر الأحدث في سلسلة تحركات إدارة ترامب لتشكيل أجندة الأمن القومي التي سيرثها الرئيس المنتخب جو بايدن". 

وقالت (وول ستريت جورنال) إنه "في أعقاب اتفاقات (إبراهام) التي أدت إلى تطبيع العلاقات بين "إسرائيل" والإمارات والبحرين، كثفت الجماعات الموالية لـ"إسرائيل" من مساعيها لتحمل القيادة المركزية مسؤولية العمليات العسكرية والتخطيط لـ"إسرائيل" لتعزيز تعاون أكبر بين الأخيرة والدول المطبّعة معها".

مسؤول أميركي قال لـ (وول ستريت جورنال) إنه "يمكن الآن لجنرال مشاة البحرية ذي الأربع نجوم الذي يرأس القيادة المركزية فرانك ماكنزي الذهاب إلى السعودية والإمارات و"إسرائيل" وزيارة الجميع في الدائرة الموسعة حديثاً".

هذا وحث المعهد اليهودي للأمن القومي الأميركي، وهو مجموعة مقرها واشنطن تدعم التعاون العسكري الوثيق بين الولايات المتحدة و"إسرائيل"، على التحول كوسيلة لتشجيع الاصطفاف الناشئ بين "إسرائيل" والدول العربية الرئيسية ضد إيران، وفق الصحيفة.

وقال أنطوني زيني، وهو جنرال متقاعد من مشاة البحرية والرئيس السابق للقيادة المركزية: "يمكننا أن نرى مزيداً من الدول العربية تعترف بـ"إسرائيل"، لذا فمن المنطقي وضعها جميعاً تحت قيادة أميركية موحدة.. ستجعل التعاون الأمني ​​أفضل".

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