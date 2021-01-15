شاهد: الإغلاق الكلي بغزة يومي "الجمعة والسبت" يتواصل للأسبوع السادس

غزة - دنيا الوطنيتواصل سريان الإغلاق الكلي في قطاع غزة، "يومي الجمعة والسبت"، للأسبوع السادس على التوالي؛ ضمن إجراءات وزارة الداخلية والأمن الوطني للحد من انتشار فيروس (كورونا).وانتشرت قوات الشرطة والأجهزة الأمنية المشاركة في خطة الطوارئ، في كافة محافظات قطاع غزة، من أجل متابعة الالتزام بالإغلاق، ومنع مخالفته.ودخل الإغلاق الكلي منذ الساعة الثامنة من مساء أمس الخميس حيز التنفيذ، ويستمر حتى فجر الأحد المقبل.وفي هذا الصدد، أكد العميد فايق المبحوح رئيس خلية إدارة "أزمة كورونا" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا دون تغيير.وقال المبحوح، في تصريح مقتضب، إن هذا القرار جاء وفق المعطيات التي قدّمتها وزارة الصحة، وذلك خلال اجتماع خلية الأزمة الذي عقد مساء أمس؛ لتقييم الحالة الوبائية.بدوره، أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم أن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة كورونا ما زالت مستمرة، بما فيها الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى فجر الأحد.وقال البزم في تصريح لـ"موقع الداخلية" أمس: "إن الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت ساهم بشكل مباشر في الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الحالة الوبائية".وجدد التأكيد على المواطنين بالالتزام بعدم الخروج من منازلهم خلال فترة الإغلاق الكلي، مضيفاً "لا زلنا في مرحلة الخطر، مما يستجوب مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكلما التزم المواطنون أكثر كلما ساعد ذلك في تحسين الحالة الوبائية، واتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة".