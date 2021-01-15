عاجل

  • قوات الاحتلال تطلق النار تجاه رعاة أغنام شرقي بلدة جحر الديك وسط قطاع غزة

  • لجنة الطوارئ برفح: تسجيل 78 إصابة جديدة بـ (كوورنا) في الدورة الصباحية لليوم الجمعة

دولي

إندونيسيا: عشرات القتلى في زلزال ومصابون محاصرون تحت مستشفى منهار

إندونيسيا: عشرات القتلى في زلزال ومصابون محاصرون تحت مستشفى منهار
رام الله - دنيا الوطن
قتل 34 شخصاً، في زلزال بقوة 6.2 ضرب جزيرة سولاويسي الإندونيسية، الجمعة،  وفق ما أعلنت وكالة "التخفيف من أثر الكوارث".

ولجأ السكان المذعورون، الذين شعروا بالزلزال لمدة 7 ثوانٍ، إلى مناطق أكثر أمانا بعد تضرر العديد من المباني.

وفي حصيلة أولية، قال علي رحمن، مدير وكالة إدارة الكوارث في الجزيرة: "تفيد المعلومات الأخيرة المتوافرة، عن سقوط 26 قتيلا كلهم في مدينة ماموجو" مرجحا أن ترتفع الحصيلة بعد".

وانهارت أبنية عدّة، بينها مستشفى جرّاء الزلزال، وفق ما أعلنت السلطات، فيما حذرت السلطات من تسونامي إذا تعرضت الجزيرة لمزيد من الزلازل.

وفي وقت سابق، قال المسؤول عن فرق الإنقاذ في مدينة ماموجو المتضرّرة من الزلزال لوكالة (فرانس برس): "المستشفى دُمّر. انهار. هناك مرضى وأفراد من طاقم المستشفى محاصرون بين الأنقاض ونحن نحاول إخلاءهم".

ورجّح أن يكون عدد المحاصرين ما بين 10 و20 شخصاً، من دون أن يتمكّن من تأكيد ما إذا كانوا على قيد الحياة.

وكان مركز الزلزال على بعد 6 كيلومترات إلى الشمال الشرقي من مدينة ماجيني وعلى عمق عشرة كيلومترات.

وأظهرت المعلومات الأولية الصادرة عن الوكالة وجود عدد من القتلى ومئات الجرحى في ماجيني وفي مقاطعة ماموجو المجاورة، البالغ عدد سكانها 110 آلاف نسمة.

وقالت الوكالة إن الآلاف فروا من منازلهم عندما وقع الزلزال بعد الساعة الواحدة بقليل من صباح الجمعة بالتوقيت المحلي وإن أضرارا لحقت بما لا يقل عن 60 منزلا.

وأظهرت لقطات فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي سكانا يفرون إلى أرض أكثر ارتفاعا على متن دراجات نارية وطفلا حاصرته الأنقاض وحاول الناس إزالة الحطام بأيديهم.

كان زلزال قوته 5.9 درجة قد وقع في المنطقة نفسها قبل ساعات أمس الخميس وألحق أضرارا بعدد من المنازل.

وقالت وكالة التخفيف من أثر الكوارث إن سلسلة من الزلازل وقعت خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية وتسببت فيما لا يقل عن ثلاثة انهيارات أرضية وانقطاع إمدادات الكهرباء.

وتقع إندونيسيا في منطقة نشاط زلزالي تُعرف باسم حلقة النار.

وفي عام 2018، لقي الآلاف حتفهم جراء زلزال مدمر قوته 6.2 درجة وتسبب في تسونامي بمدينة بالو في سولاويسي.

 


أخبار ذات صلة

نتنياهو يوعز بتخصيص ميزانيات طارئة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي

نتنياهو يوعز بتخصيص ميزانيات طارئة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي

إسرائيل: حزب (العمل) يجري انتخابات داخلية بعد 10 أيام

إسرائيل: حزب (العمل) يجري انتخابات داخلية بعد 10 أيام

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)

فرنسا تعلن تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)

فرنسا تعلن تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)

إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة أمنية بأكثر من نصف مليار شيكل

إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة أمنية بأكثر من نصف مليار شيكل

إسرائيل: حزب (ليكود) يصدر قراراً بشأن التحالف مع أحزاب عربية

إسرائيل: حزب (ليكود) يصدر قراراً بشأن التحالف مع أحزاب عربية

تقارير: بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه بقطار

تقارير: بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه بقطار

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

&#34;مجلس المنظمات&#34; يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

"مجلس المنظمات" يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

الاحتلال يمدد اعتقال &#34;شيخ الجبل&#34; 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الاحتلال يمدد اعتقال "شيخ الجبل" 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

حماس: سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون جريمة حرب

حماس: سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون جريمة حرب

بنسبة إصابة 17%.. &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الخميس

بنسبة إصابة 17%.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الخميس

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت

خطيب الأقصى: الأقصى يتعرض لمؤامرة خبيثة ماكرة من الاحتلال

خطيب الأقصى: الأقصى يتعرض لمؤامرة خبيثة ماكرة من الاحتلال

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

عربي

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)