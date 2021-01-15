غزة: 10 حالات وفاة و403 إصابات بفيروس (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الصحة بغزة، الجمعة، تسجيل 10 حالات وفاة، و403 إصابات بفيروس (كورونا)، في 24 ساعة الماضية بالقطاع.



وأضافت الوزارة، في بيان صحفي، أنه سجل 700 حالة تعافي، فيما أجري 2359 فحص مخبري.



وبذلك، يرتفع إجمالي الإصابات التراكمي في القطاع إلى 47295، والحالات النشطة إلى 6693 حالة، كما ارتفع إجمالي الوفيات إلى 474 حالة وفاة.