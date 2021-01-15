الرجوب يقرر استيعاب الصحفيين المفصولين من عملهم في فضائية فلسطين الرياضية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (الحياة الجديدة)، مساء الخميس، إن اللواء جبريل الرجوب قرر استيعاب مجموعة من الصحفيين الذين فصلوا من عملهم في مؤسساتهم، وذلك للعمل في فضائية فلسطين الرياضية.



وقال مدير فضائية فلسطين الرياضية محمد حجة: "بتعليمات من رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، اللواء جبريل الرجوب.. فضائية فلسطين الرياضية ترحب بكل الصحفيين الذين تمت إقالتهم من مؤسساتهم الإعلامية للعمل لديها"، وفقاً لـ (الحياة الجديدة).



وأوضح حجة أن التلفزيون تواصل مع عدد من الصحفيين، داعياً الراغبين بالعمل من الصحفيين الذين اجبروا على الاستقالة من مؤسساتهم إلى التواصل مع التلفزيون لمتابعة اجراءات العمل".