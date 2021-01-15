طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الجمعة



الدينار الأردني: 4.49 شيكل.



اليورو الأوروبي: 3.87 شيكل.



الجنيه المصري: 0.21 شيكل.











رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار صرف العملات الرئيسية المتداولة في السوق الفلسطيني، مقابل الشيكل الإسرائيلي، اليوم الجمعة، على النحو التالي:الدولار الأمريكي: 3.18 شيكل.