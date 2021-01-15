شؤون فلسطينية

الارصاد الجوية تحذر.. تعرف على الحالة الجوية حتى يوم الاثنين

الارصاد الجوية تحذر.. تعرف على الحالة الجوية حتى يوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
يكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم  وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ،والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.

هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى  السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف.

السبت 2021/01/16 يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى  نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.

 الأحد2021/01/17  تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم  وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية  يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

الاثنين 2021/01/18 يتعمق تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق وغائما وعاصفا وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :

1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة. 

2- شدة سرعة الرياح. 

3- خطر التزحلق على الطرقات.

4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.

        درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

  المدينـة

 اليـوم ع- ص

 غـداً ع- ص

 بعد غـد ع- ص

   المدينـة

 اليـوم ع – ص 

غـداً ع – ص

 بعد غـد ع- ص
      القدس 13-8 13-8 13-8 بيت لحم 13-8 13-8 13-8
رام الله والبيرة 12-7 12-7 12-7 طولكرم 17-11 17-11 17-11
نابلس 14-8 14-8 14-8 قلقيلية 17-11 17-11 17-11
جنين 16-10 16-10 16-10 سلفيت 13-8 13-8 13-8
طوباس 17-10 17-10 17-10 روابي 14-8 14-8 14-8
الخليل 12-7 12-7 12-7 غزه 18-12 18-12 18-12
أريحا 21-13 21-13 21-13 خانيونس 18-12 18-12 18-12
الأغوار الشمالية 19-11 19-11 19-11 رفح 17-11 17-11 17-11

أخبار ذات صلة

غزة: 10 حالات وفاة و403 إصابات بفيروس (كورونا)

غزة: 10 حالات وفاة و403 إصابات بفيروس (كورونا)

الرجوب يقرر استيعاب الصحفيين المفصولين من عملهم في فضائية فلسطين الرياضية

الرجوب يقرر استيعاب الصحفيين المفصولين من عملهم في فضائية فلسطين الرياضية

قلقيلية: وفاة سيدة بفيروس (كورونا)

قلقيلية: وفاة سيدة بفيروس (كورونا)

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الجمعة

طالع أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الشيكل لليوم الجمعة

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

&#34;مجلس المنظمات&#34; يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

"مجلس المنظمات" يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

الاحتلال يمدد اعتقال &#34;شيخ الجبل&#34; 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الاحتلال يمدد اعتقال "شيخ الجبل" 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

&#34;مجلس المنظمات&#34; يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

"مجلس المنظمات" يصدر موقفه حول القرارات بقانون الخاصة بالشأن القضائي لعام 2020

الاحتلال يمدد اعتقال &#34;شيخ الجبل&#34; 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الاحتلال يمدد اعتقال "شيخ الجبل" 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

الهيئة الفلسطينية للمطاعم: 100 مليون دولار خسائر أصحاب المنشآت بغزة بسبب الإغلاق

حماس: سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون جريمة حرب

حماس: سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون جريمة حرب

بنسبة إصابة 17%.. &#34;الصحة&#34; بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الخميس

بنسبة إصابة 17%.. "الصحة" بغزة تكشف حصيلة إصابات (كورونا) ليوم الخميس

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت

الهيئة الدولية (حشد) تستنكر توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت

خطيب الأقصى: الأقصى يتعرض لمؤامرة خبيثة ماكرة من الاحتلال

خطيب الأقصى: الأقصى يتعرض لمؤامرة خبيثة ماكرة من الاحتلال

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

عربي

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

لبنان يواصل تسجيل أرقام عالية بعدد إصابات ووفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)