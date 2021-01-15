الارصاد الجوية تحذر.. تعرف على الحالة الجوية حتى يوم الاثنين





2- شدة سرعة الرياح.









4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.



درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي



المدينـة



اليـوم ع- ص



غـداً ع- ص



بعد غـد ع- ص



المدينـة



اليـوم ع – ص



غـداً ع – ص



بعد غـد ع- ص



القدس 13-8 13-8 13-8 بيت لحم 13-8 13-8 13-8 رام الله والبيرة 12-7 12-7 12-7 طولكرم 17-11 17-11 17-11 نابلس 14-8 14-8 14-8 قلقيلية 17-11 17-11 17-11 جنين 16-10 16-10 16-10 سلفيت 13-8 13-8 13-8 طوباس 17-10 17-10 17-10 روابي 14-8 14-8 14-8 الخليل 12-7 12-7 12-7 غزه 18-12 18-12 18-12 أريحا 21-13 21-13 21-13 خانيونس 18-12 18-12 18-12 الأغوار الشمالية 19-11 19-11 19-11 رفح 17-11 17-11 17-11 3- خطر التزحلق على الطرقات.4- تدني مدى الرؤيا الأفقية بسبب تشكل الضباب والغيوم الملامسة.درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة كما يلي

رام الله - دنيا الوطنيكون الجو اليوم الجمعة، غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتبقى الفرصة مهيأة لسقوط زخات متفرقة من الأمطار فوق بعض المناطق ،والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج.هذه الليلة : يكون الجو بارداً في معظم المناطق وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق الشمالية ،والرياح جنوبية غربية إلى غربية خفيفة الى السرعة تنشط احيانا ، والبحر خفيف.السبت 2021/01/16 يكون الجو غائماً جزئياً وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية وتكون فرصة ضعيفة لسقوط زخات خفيفة متفرقة فوق بعض المناطق خاصة الشمالية، والرياح غربية الى جنوبية غربية معتدلة الى نشطة السرعة ، والبحر متوسط ارتفاع الموج الى مائج.الأحد2021/01/17 تتأثر البلاد تدريجيا بمنخفض جوي لذا يكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم وبارداً خاصة فوق المرتفعات الجبلية يتوقع سقوط زخات متفرقة من الأمطار خاصة فوق المناطق الشمالية وتمتد خلال ساعات المساء والليل الى بقية المناطق قد تكون غزيرة مصحوبة بعواصف رعدية أحيانا والرياح غربية الى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.الاثنين 2021/01/18 يتعمق تأثير المنخفض جوي على البلاد لذا يطرأ انخفاض على درجات الحرارة ليصبح الجو باردا في معظم المناطق وغائما وعاصفا وتسقط بإذن الله الأمطار فوق معظم المناطق تكون غزيرة و مصحوبة بعواصف رعدية وتساقط زخات من البرد أحيانا ،والرياح غربية إلى جنوبية غربية نشطة السرعة مع هبات قوية احيانا ، والبحر مائجا.هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية الأخوة المواطنين من خطر :1-تشكل السيول في الاودية والمناطق المنخفضة.