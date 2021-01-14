الجزائر: ارتفاع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة إلى خمس

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ارتفع عدد ضحايا انفجار مدينة تبسة في الجزائر، والتي تقع على الحدود مع تونس، إلى خمسة قتلى.



ووفق ما نقل موقع (روسيا اليوم)، فإن ثلاثة أشخاص أصيبوا في الانفجار، ويتلقون العلاج الطبي.



وحسب مصدر أمني، فقد تم زرع اللغم بمسلك ترابي في خنيق الروم التابع إداريا لبلدية بئر العاتر التي تقع على مسافة 700 كيلومتر شرقي الجزائر، مضيفاً: أن اللغم انفجر لحظة مرور مركبة خاصة من نوع "مازدا بي تي 50".



وتدخلت وحدات الجيش وقامت بمحاصرة المكان وإطلاق عملية مسح وتمشيط شاملة لتقفي أثر الإرهابيين الذين زرعوا اللغم.