القدس: قوات الاحتلال تعتقل شابا من بلدة الطور

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رام الله - دنيا الوطن

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، شابا بعد مداهمة منزل عائلته في بلدة الطور بالقدس.



وأفادت مصادر محلية من البلدة، بأن قوات الاحتلال اعتقلت الشاب عدنان أبو الهوى "أبو ليلى" (18 عاما) بعد مداهمة منزله والعبث بالمحتويات.



وكانت ما تعرف بمحكمه الصلح قد أفرجت في وقت سابق من اليوم، عن عشرة شبان من الطور بعد اعتقالهم من منازلهم خلال مواجهات بالبلدة، يوم أمس، وفق ما نقلت وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا).