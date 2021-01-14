الاحتلال يمدد اعتقال "شيخ الجبل" 30 يوماً ويصدر لائحة اتهام بحقه

سعيد العرمة الملقب بشيخ الجبل

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رام الله - دنيا الوطن

مددت محكمة الاحتلال العسكرية في سجن (عوفر) اليوم الخميس، اعتقال الأسير المسن سعيد العرمة (52 عامًا) من قرية دير جرير شمال رام الله.



وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، بأن محكمة الاحتلال العسكرية في سجن (عوفر) مددت اعتقال الأسير المسن سعيد العرمة "شيخ الجبل" حتى الخامس عشر من شهر شباط/ فبراير المقبل.



وبينت الهيئة، في بيان لها، أنه تم إصدار لائحة اتهام بحق الأسير العرمة، تتضمن رشق الحجارة، تجاه جنود الاحتلال والمستوطنين.