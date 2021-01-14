عربي

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية

للمرة الأولى.. محادثات في مجال الطاقة بين إسرائيل وأربع دول عربية
توضيحية للقاء عبر الانترنت
رام الله - دنيا الوطن
عقد للمرة الأولى من نوعها اليوم الخميس، لقاءٌ مشترك عبر الانترنت، لوزراء ‎الطاقة من إسرائيل، وأربع دول عربية.

والدول العربية هي، الإمارات والبحرين والمغرب ومصر والسودان، بينما شاركت في المحادثات الولايات المتحدة، وفق ما نقلت قناة (كان).

بدوره، أكد بيان عن مكتب وزير الطاقة الإسرائيلي، يوفال شتاينتس، أن الوزير أجرى اتصالاً مرئيا هو الأول له مع نظرائه من الإمارات والمغرب والسودان والبحرين. 

وقال: إن "الوزراء بحثوا العلاقات المشتركة بين دولهم بعد تطبيعها ونتائج ذلك بالنسبة لقطاعات مثل النفط والغاز والطاقة المتجددة والبحث والتطوير".

وأضاف البيان: "بحث الوزراء كيف يمكن للعلاقات الدبلوماسية بين دولهم أن تحدث ثورة على صعيد الأمن القومي والرخاء الاقتصادي وتضيف إلى فحوى اتفاقات السلام، بوسائل من بينها استثمارات البحث والتطوير بقطاع الطاقة والبنية التحتية والتكنولوجيا".

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