نتنياهو يوعز بتخصيص ميزانيات طارئة لمكافحة العنف بالمجتمع العربي





جاء خلال جلسة طارئة لوزارة الداخلية، مع رئيس مركز السلطات المحلية ورؤساء سلطات محلية عربية، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



وبناءً على طلب من مركز السلطات المحلية، سيتم تحويل 15 % من فائض ميزانيات التطوير غير المستغلة في السنوات السابقة حتى عام 2020 للسلطات المحلية ليتم استثمارها ضمن سلة خدمات

تحدد أهدافها وزارة الداخلية لتطوير بنى تساهم في محاربة العنف في المجتمع العربي وسلطاته المحلية.

رام الله - دنيا الوطنأوعز رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، بتخصيص ميزانيات لمحاربة العنف في المجتمع العربي.