حماس: سياسة الإهمال الطبي المتعمد التي تمارسها إدارة السجون جريمة حرب



وشدد في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، على أن "سياسة الإهمال الطبي المتعمد، التي تمارسها إدارة السجون الصهيونية، جريمة حرب، وانتهاك صارخ لكل المواثيق الدولية والأعراف الإنسانية".



وتابع قاسم: "يضاف إلى هذه الجرائم المركبة بحق أسرانا الأبطال، الممارسة العنصرية الأكثر وقاحة، بمنع ما يسمى بوزير الأمن الداخلي في حكومة الاحتلال، توفير التطعيمات اللازمة؛ لمنع تفشي فيروس (كورونا) بين الأسرى".

رام الله - دنيا الوطنقال المتحدث باسم حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، حازم قاسم، إن التزايد الكبير في أعداد الأسرى في سجون الاحتلال المصابين بفيروس (كورونا)، "يؤكد مجدداً حجم الإهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية، في توفير أدنى سبل الوقاية والحماية من فيروس (كورونا)".