دولي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي

إندونيسيا: هزة أرضية بقوة 6.2 درجات تضرب قرب جزيرة سولاويزي
رام الله - دنيا الوطن
قال مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي (EMSC) اليوم الخميس، إن هزة أرضية قوتها 6.2 درجات ضربت بالقرب من جزيرة سولاويزي الإندونيسية.

وأضاف مركز رصد الزلازل، أن الهزة وقعت على عمق عشرة كيلومترات، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).



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