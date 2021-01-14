الهيئة الدولية (حشد) تستنكر توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت





وتتابع (حشد) بقلق بالغ توقيف النيابة العامة، للمحامي أمية هاني محمد الكحلوت (31 عاماً) لمدة 48 ساعة على ذمة التحقيق، وذلك على خلفية نشره على حسابه عبر موقع (فيسبوك)، معلومات بشأن قضية موكل بها، تتعلق بعدم تطبيق وزارة الزراعة لقرار المحكمة الإدارية غزة، والقاضي بوقف تنفيذ قرار إتلاف 216 ألف بيضة فقس دجاج لاحم.





وعبرت الهيئة الدولية عن تضامنها مع المحامي الكحلوت، وتؤكد على أن توقيف المحامين والتحقيق معه، يجب أن ينسجم مع قانون المحامين النظاميين رقم 3 لسنة 1999؛ وتشدد على ضرورة كفالة الحق في حرية الرأي والتعبير.





وطالبت الهيئة، النيابة العامة بضرورة الإفراج العاجل والفوري عن المحامي أمية الكحلوت؛ وذلك امتثالاً للقانون.

رام الله - دنيا الوطناستنكرت الهيئة الدولية (حشد)، توقيف واحتجاز المحامي أمية الكحلوت.