إسرائيل: حزب (العمل) يجري انتخابات داخلية بعد 10 أيام



وقالت ميخائيلي: إن الحق تغلب على الألاعيب والمزايدات و"يمكننا حاليا أن نقوم بترميم الحزب وبإعادته إلى واجهة الحلبة السياسية والصواب سيعود إلى السياسة"، وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان).



ودعت جميع المنتسبين إلى الحزب إلى ترك هذه المناورات والتكاتف، من أجل إنعاش الحزب العريق، إذ أن حزب عمل قوياً سيشكل، لبنة أساسية في معسكر اليسار الوسط، كما قالت.



يذكر أن بيريتس رئيس الحزب الحالي، أعلن اعتزاله الحياة السياسية، وعدم ترشحه لمنصب رئاسة الحزب مرة أخرى.





ويتنافس مع ميخائيلي على رئاسة الحزب الوزير ايتسيك شمولي.



رام الله - دنيا الوطنرفضل المحكمة العليا في إسرائيل مساء اليوم، الاستئناف الذي قدمه رئيس حزب (العمل)، عمير بيرتس قابلة موقف ميراف ميخائيلي بشأن إجراء انتخابات تمهيدية لاختيار رئيس الحزب، وقائمة المرشحين لـ (كنيست)، وعليه فإن الانتخابات التمهيدية ستجرى بعد عشرة أيام.