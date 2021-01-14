(أونروا): نقوم بمراجعة مواد التعلم الذاتي لضمان التقيد التام بأرفع مبادئ الأمم المتحدة





وتقوم (أونروا) بشكل مستمر بمراجعة كافة المواد التربوية والكتب المدرسية مقابل هذه القيم، وفي الحالات النادرة التي يتم العثور فيها على تناقضات، تقوم الوكالة بتوفير مراد إثرائية للمعلمين لتمكينهم من الدخول في مناقشات تفكير ناقد مع طلبتهم لمعالجة أية قضايا تم تحديدها.



ومع بداية جائحة (كوفيد-19)، قام معلمو (أونروا) ومدراء المدارس والإداريون المتفانون – وغالبيتهم العظمى من اللاجئين أنفسهم – وبرشاقة بنقل النظام التعليمي ليصبح تعليما عن بعد في غضون أيام.





وللمساعدة في التغييرات المفاجئة والكبيرة المفروضة على الطلبة، وبسبب أن سبل الوصول إلى الانترنت والكهرباء لا يعتمد عليها في العديد من منازل الطلبة، قام المعلمون في الضفة الغربية وغزة وبشكل سريع بتوزيع مواد تربوية مطبوعة. ولسوء الحظ، وفي غمرة الاندفاع نحو مواصلة تعليم الطلبة بلا انقطاع، تم عن طريق الخطأ تضمين بعض المواد التي اعتبرتها الوكالة سابقا لا تتفق مع قيم الأمم المتحدة. وفي اللحظة التي تم فيها تحديد هذه المسألة، قامت الوكالة بإجراء مراجعة شاملة لكافة مواد التعلم الذاتي التي قامت الأونروا بتطويرها واتخذت خطوات من أجل معالجتها.



ومن أجل التأكد من أن جميع المواد التعليمية المقدمة للطلاب هي تلك التي تمت الموافقة عليها من قبل الوكالة بما يتماشى مع مبادئ الأمم المتحدة وقيمها، طورت الوكالة منصة تعلم ذاتي مبتكرة وآمنة على مستوى الوكالة ستحتوي على كافة المواد التعليمية لجميع طلاب (أونروا). وهي حاليا في عملية المراجعة النهائية، وسيتم إطلاق المنصة في الأيام المقبلة.



تماشيا مع ممارسات الأمم المتحدة في كافة أوضاع اللاجئين، تستخدم (أونروا) في مدارسها المناهج الدراسية المقدمة من الدول المضيفة، وذلك لتمكين طلبتها من الانتقال إلى الأنظمة التعليمية في الدولة المضيفة على أي مستوى والمشاركة في الحياة الاجتماعية والاقتصادية للبلد المضيف على نطاق أوسع.





ويتم تدريب معلمي (أونروا) على تدريس الطلبة مفاهيم التسامح وحقوق الإنسان وحل النزاعات.



وتنتهج (أونروا) سياسة عدم التسامح مطلقا مع التمييز والتحريض على الكراهية والعنف في مدارسها وفي كافة عملياتها، ويتم التعامل بحزم مع أي خرق يتم الإبلاغ عنه.





وأيضا، تلتزم الوكالة، في برنامجها التعليمي، بأعلى معايير الحياد والإنسانية والتسامح. وتستثمر كثيرا في تدريب المعلمين وتستخدم أساليب التدريس الحديثة لتسهيل تعلم الطلاب ومخرجاتهم. يساعد التعليم الأساسي الجيد لاجئي فلسطين الشباب على تطوير المهارات اللازمة للازدهار كبالغين في بيئة مليئة بالتحديات.





وقد بنت مدارس (أونروا) سمعة طيبة على صعيد التحصيل الأكاديمي العالي، و(أونروا) فخورة بشكل مفرط بطلابها، الذين يتفوقون باستمرار على نظرائهم الوطنيين في المدارس العامة بمقدار عام واحد من التعلم.

رام الله - دنيا الوطنقالت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، اليوم الخميس، إنها تقوم بمراجعة مواد التعلم الذاتي؛ لضمان التقيد التام بأرفع مبادئ الأمم المتحدة.جاء ذلك، في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، وفيما يلي تفاصيله:في أكثر من 700 مدرسة تابعة لها تقوم فيها بتعليم أكثر من 500,000 طفل لاجئ من فلسطين في الشرق الأوسط، تعمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (أونروا) على تدريس مناهج تركز على قيم الأمم المتحدة للحيادية وحقوق الإنسان وحل النزاعات والمساواة وعدم التمييز فيما يخص العرق والنوع الاجتماعي واللغة والدين.