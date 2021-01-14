دولي

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)

شاهد: رجب طيب أردوغان يتلقى لقاح (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
تلقى الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان اليوم الخميس، الجرعة الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لفيروس (كورونا)، وذلك في المدينة الطبية، بالعاصمة أنقرة.

وقال عبر موقع التواصل الاجتماعي (تويتر): "انضممنا إلى 254 ألف عامل في قطاع الرعاية الصحية ممن تلقوا جرعتهم الأولى من لقاح "كورونافاك" الصيني المضاد لـ (كورونا)"، وفق ما نقل موقع (روسيا اليوم).

وسبق أن أكدت تركيا نيتها شراء 75 مليون جرعة من لقاحين واعدين لوباء (كورونا) من الصين وألمانيا خلال فصل الشتاء، فيما تواصل جهودها لتطوير لقاح محلي.


 





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