فرنسا تعلن تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعد ظهور السلالتين "البريطانية" و"الجنوب أفريقية" اللتين تثيران تخوفات المجتمع العلمي في فرنسا وأوروبا.



وأبرز هذه التدابير فرض حظر تجول شامل من الساعة السادسة مساءً لغاية السادسة صباحا ابتداء من السبت ولمدة 15 يوما على الأقل، وفق ما نقل موقع (فرانس 24).



وأضاف كاستكس خلال مؤتمر صحافي: بأن ازدياد حالات العدوى التي كان يخشى منها كثيرا في أعقاب عطلة نهاية العام لم يحدث، لكنه قال إنه يمكن فرض إغلاق جديد "بدون تأخير" إذا تدهور الوضع الصحي.



وأوضح أن الوضع في فرنسا "تحت السيطرة" لكنه لا يزال "هشا"، إذ ما زال عدد الإصابات يصل إلى نحو 16 ألف إصابة جديدة يوميا.



وحُظرت الأنشطة الرياضية الداخلية مجددا في الوقت الحالي، فيما ستظل المدارس مفتوحة.



ومن أجل "منع انتشار" المتحورات البريطانية والجنوبية الأفريقية وعلى وجه الخصوص لمنع السلالة البريطانية الشديدة العدوى، التي لا تمثل حاليا سوى 1 إلى 1,5% من الإصابات، "من أن تصبح سلالة سائدة" في فرنسا، أعلن كاستكس إجراءات إضافية على الحدود.



وقال: إن المسافرين الذين يصلون إلى فرنسا من وجهات خارج الاتحاد الأوروبي سيتعين عليهم تقديم اختبار (كوفيد-19)، نتيجته سلبية أجري قبل أقل من 72 ساعة، وسيتعين عليهم عزل أنفسهم لمدة سبعة أيام، على أن يجروا بعدها فحصا ثانيا.



رام الله - دنيا الوطنأعلن رئيس الوزراء الفرنسي، جان كاستكس، اليوم الخميس تدابير جديدة لمكافحة تفشي فيروس (كورونا) المستجد.