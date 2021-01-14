إسرائيل وسلوفاكيا توقعان صفقة أمنية بأكثر من نصف مليار شيكل





ويقدر حجم الصفقة، التي قادها قسم "سايبت" بوزارة الجيش الإسرائيلية، بأكثر من نصف مليار شيكل (حوالي 150 مليون يورو).





وتشمل أنظمة رادار MMR وأنظمة أخرى، وفق ما نقل موقع (عكا) للشؤون الإسرائيلية.





وتشمل الاتفاقية كذلك نقل التكنولوجيا والمعرفة من إسرائيل إلى سلوفاكيا ضمن التعاون الصناعي، بما في ذلك دعم الصناعة المحلية، وكجزء من الصفقة، سيتم تصنيع مكونات الرادار بالتعاون مع الصناعات الدفاعية المحلية في سلوفاكيا، بقيادة وزارة الجيش الإسرائيلية.





وستسمح أنظمة الرادار الإسرائيلية بالاندماج مع أنظمة دفاع الناتو، حيث تم دمج أنظمة مماثلة في السنوات الأخيرة في أنظمة القيادة والتحكم في البلدان الأخرى داخل حلف (ناتو).





وعبر وزير الجيش، بيني غانتس عن ارتياحه للصفقة، قائلًا "كما قلت لنظيري السلوفاكي في حديثنا، فإن صناعة الدفاع الإسرائيلية في طليعة التكنولوجيا العالمية، وتوفر كفاءة عملياتية وعسكرية لا مثيل لها".





وأضاف: "سيستمر نظام الدفاع تحت قيادتي في العمل وتعزيز الصفقات وتطوير التكنولوجيا التي هي جزء من المفهوم الأمني إسرائيل، ولا تقل أهمية في هذا الوقت كجزء من نضالنا ضد الجائحة الاقتصادية، في تطوير المرونة الاقتصادية الإسرائيلية".

رام الله - دنيا الوطنوافقت سلوفاكيا، اليوم الخميس، على توصية وزارة الدفاع في البلاد بتجهيز 17 من أنظمة الرادار المضادة للصواريخ الإسرائيلية.