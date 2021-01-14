شؤون فلسطينية

وزير الصحة الإسرائيلي يكشف موعد البدء بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد (كورونا)

وزير الصحة الإسرائيلي يكشف موعد البدء بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد (كورونا)
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، نقلا عن وزير الصحة، بأنه اعتباراً من الأسبوع المقبل، سيتم البدء بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد فيروس (كورونا) المستجد.

وكان الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين، بعث برسالة الى وزير الصحة يولي ادلشتاين يطالبه بأن يعمل على تأمين اللقاحات ضد (كورونا) للأسرى الفلسطينيين.

وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن "قيمنا اليهودية والديمقراطية المقدسة التي تعتبر من أخلاقياتنا تلزمنا أن نوفر العلاج لأبناء البشر كافة، وأن منع العلاج من أبناء البشر يتعارض وهذه القيم"، وفق زعمه.

وذكر ريفلين أنه لا يجوز أن يكون لعملية توفير التطعيم أي اعتبار سياسي، وفق تعبيره.

بدورها، أكدت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، بأن التزايد الكبير في أعداد الأسرى في سجون الاحتلال المصابين بفيروس (كورونا)، "يؤكد مجدداً حجم الإهمال المتعمد من إدارة السجون الصهيونية في توفير أدنى سبل الوقاية والحماية من فيروس (كورونا)". 

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