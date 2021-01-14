الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)





يأتي ذلك بعدما أعلنت وزارة الصحة في البلاد، تسجيل 16 وفاة و1075 إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة الماضية.



وبذلك يرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 4107 حالات، وعدد حالات الإصابة إلى 312,043 حالة، فيما يبلغ عدد الحالات النشطة 13,134 حالة.





رام الله - دنيا الوطنسجل الأردن اليوم الخميس، انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19).