المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب بغزة

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رام الله - دنيا الوطن

وقع رئيس المجلس الأعلى للإبداع والتميز عدنان سمارة، ومدير عام مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب حسام أبو سمرة، اتفاقية تعاون لتنفيذ الأعمال والأنشطة المشتركة وذات العلاقة بمجال الإبداع في التدريب المهني والتقني.



ووقعت الاتفاقية، وفق بيان للمجلس الأعلى أصدره اليوم الخميس، عبر تقنية زوم بين المجلس في مقره برام الله ومركز الكويت المهني بمقره في غزة.



وقال عدنان سمارة، إن من أهداف المجلس، نشر ثقافة الإبداع، والتنسيق ومساعدة المؤسسات التي تعمل في قطاع الإبداع، إضافة إلى دعم المبدعين واحتضانهم علمياً ومالياً ومعنوياً، وتشبيكهم مع عشرات المؤسسات الدولية والمحلية الشريكة للمجلس "ونتمنى أن يسهم مركز الكويت في وصول مزيد من المبدعين إلى المجلس لاحتضانهم".



وقال عضو مجلس إدارة المركز، وائل الداية، إن توقيع الاتفاقية يفتح أفق تعاون جديدة يسهم في دعم مشاريع الريادة والشباب ضمن خطة دولة فلسطين في تحسين التشغيل وتحسين جودة الحياة، "وتحقيق التنمية على مستوى الوطن في قطاع غزة والضفة الغربية.



وتتضمن الاتفاقية إتاحة الفرصة للالتحاق ببرامج التدريب المهني والتقني، وفتح مزيد من التخصصات وبرامج التدريب المهني والتقني الجديدة التي يحتاجها سوق العمل.