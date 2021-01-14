شؤون فلسطينية

الاحتلال يخطر بهدم منزل الأسير محمد قبها

رام الله - دنيا الوطن
أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الأسير محمد مروح قبها، بهدم منزله في قرية طورة جنوب غرب جنين.

وقال مؤيد شقيق الأسير قبها، إن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم المنزل خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إبلاغ العائلة بقرار المحكمة العسكرية بهدم المنزل المكون من طابقين ومساحته 180م، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.

وأشار مؤيد إلى أن شقيقه مراد يقضي حكما بالسجن لست سنوات ونصف، بينما لا زال شقيقه سليمان وأبناء خالاته أسامة وصلاح بدران قبها ومحمد وفاتح قبها معتقلين ويخضعون للتحقيق.

أخبار ذات صلة

وزير الصحة الإسرائيلي يكشف موعد البدء بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد (كورونا)

وزير الصحة الإسرائيلي يكشف موعد البدء بتطعيم الأسرى الفلسطينيين ضد (كورونا)

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب بغزة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب بغزة

فيديو.. نبيل عمرو: الشعب الفلسطيني تواق لانتخابات حرة تعددية وهذه أبرز التحديات أمام إجرائها

فيديو.. نبيل عمرو: الشعب الفلسطيني تواق لانتخابات حرة تعددية وهذه أبرز التحديات أمام إجرائها

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين

غزة: النائب العام يؤكد على تطوير آليات التحرّي وجمع الاستدلالات بتعقب الجريمة

غزة: النائب العام يؤكد على تطوير آليات التحرّي وجمع الاستدلالات بتعقب الجريمة

النائب العام بغزة يكرم عصام يونس لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

النائب العام بغزة يكرم عصام يونس لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

&#34;أمان&#34; يكرر مطالبته بإنشاء لجنة جودة الحكم تتابع التعيينات في الوظائف العليا

"أمان" يكرر مطالبته بإنشاء لجنة جودة الحكم تتابع التعيينات في الوظائف العليا

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لضمان الوصول السريع للقاحات فيروس (كورونا) للفلسطينيين

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لضمان الوصول السريع للقاحات فيروس (كورونا) للفلسطينيين

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب بغزة

المجلس الأعلى للإبداع والتميز يوقع اتفاقية تعاون مع مركز الكويت المهني للتنمية والتدريب بغزة

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين

النائب العام بغزة يكرم عصام يونس لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

النائب العام بغزة يكرم عصام يونس لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

&#34;أمان&#34; يكرر مطالبته بإنشاء لجنة جودة الحكم تتابع التعيينات في الوظائف العليا

"أمان" يكرر مطالبته بإنشاء لجنة جودة الحكم تتابع التعيينات في الوظائف العليا

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لضمان الوصول السريع للقاحات فيروس (كورونا) للفلسطينيين

خبراء أمميون يدعون إسرائيل لضمان الوصول السريع للقاحات فيروس (كورونا) للفلسطينيين

جنين: تسجيل 53 إصابة جديدة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

جنين: تسجيل 53 إصابة جديدة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية

انطلاق جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية المتعلقة بمنتجات المستوطنات

انطلاق جلسة الاستماع الأولى لمحكمة العدل الأوروبية المتعلقة بمنتجات المستوطنات

&#34;الديمقراطية&#34;: الصفقات التجارية مع المستوطنات جريمة حرب ودعم لدولة الاحتلال والعدوان

"الديمقراطية": الصفقات التجارية مع المستوطنات جريمة حرب ودعم لدولة الاحتلال والعدوان

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

عربي

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الأردن يسجل انخفاضاً نسبياً بعدد وفيات فيروس (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 25 إصابة من السلالة الجديدة لـ (كورونا)

الصحة الأردنية: تسجيل 25 إصابة من السلالة الجديدة لـ (كورونا)

ملك الأردن وولي عهده يتلقون لقاح فيروس (كورونا)

ملك الأردن وولي عهده يتلقون لقاح فيروس (كورونا)

(كان): الأيام المقبلة سيتم افتتاح سفارة وقنصلية إسرائيلية بأبو ظبي ودبي

(كان): الأيام المقبلة سيتم افتتاح سفارة وقنصلية إسرائيلية بأبو ظبي ودبي