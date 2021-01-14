الاحتلال يخطر بهدم منزل الأسير محمد قبها

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، عائلة الأسير محمد مروح قبها، بهدم منزله في قرية طورة جنوب غرب جنين.



وقال مؤيد شقيق الأسير قبها، إن سلطات الاحتلال أخطرت بهدم المنزل خلال الأسبوع المقبل، حيث تم إبلاغ العائلة بقرار المحكمة العسكرية بهدم المنزل المكون من طابقين ومساحته 180م، ويأوي 4 أطفال ووالدتهم.



وأشار مؤيد إلى أن شقيقه مراد يقضي حكما بالسجن لست سنوات ونصف، بينما لا زال شقيقه سليمان وأبناء خالاته أسامة وصلاح بدران قبها ومحمد وفاتح قبها معتقلين ويخضعون للتحقيق.