شؤون فلسطينية

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين

الرئيس الإسرائيلي يطالب وزير الصحة بالعمل على تأمين اللقاحات للأسرى الفلسطينيين
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
بعث الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين رفلين برسالة الى وزير الصحة يولي ادلشتاين يطالبه بأن يعمل على تأمين اللقاحات ضد (كورونا) للأسرى الفلسطينيين.

وقال وفق ما نقلت هيئة البث الإسرائيلية (مكان): إن "قيمنا اليهودية والديمقراطية المقدسة التي تعتبر من أخلاقياتنا تلزمنا أن نوفر العلاج لأبناء البشر كافة، وأن منع العلاج من أبناء البشر يتعارض وهذه القيم"، وفق زعمه.

وذكر ريفلين أنه لا يجوز أن يكون لعملية توفير التطعيم أي اعتبار سياسي، وفق تعبيره.  

وأصيب في سجن (رامون) 30 أسيراً بفيروس (كورونا)، وحالتهم الصحية جيدة.

وأعلنت مصلحة سجون الاحتلال، انهم يخضعون للحجر الصحي وفقا لتعليمات وزارة الصحة.

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