غزة: النائب العام يؤكد على تطوير آليات التحرّي وجمع الاستدلالات بتعقب الجريمة







رام الله - دنيا الوطنأكد النائب العام المستشار/ضياء الدين المدهون، خلال اجتماعه بمباحث شرطة الرضوان، على تطوير آليات وأساليب البحث والتحرّي وجمع الاستدلالات، وتطبيق أحدث البرامج الفنية والتقنية، مشيدا بدورها في تعقب الجريمة والوصول إلى مرتكبيها وتقديمهم إلى العدالة.وأفاد النقيب محمد الحلبي، مدير قسم مباحث شرطة الشيخ الرضوان، أن الجهود القسم المبذولة متواصلة لإنهاء القضايا المقيّدة ضد مجهول، فضلاً عن التقدم بالإجراءات لمحاربة الجريمة قبل وقوعها، ورصد المخططين لها، وإلقاء القبض على الجُناة؛ بهدف المحافظة على ممتلكات المواطنين وأمنهم وسلامتهم، مؤكدا حرص المباحث على الالتزام بسرعة تنفيذ تكليفات النيابة الجزئية؛ بما يحقق عدالة الإجراء، وتعزيز احترام حقوق الإنسان.