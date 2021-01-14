النائب العام بغزة يكرم عصام يونس لحصوله على الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان

رام الله - دنيا الوطنكرم النائب العام ضياء الدين المدهون، مفوض عام الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان في فلسطين، الاستاذ/عصام يونس، لحصوله على الجائزة الألمانية الفرنسية لحقوق الإنسان وسيادة القانون للعام 2020، خلال زيارته بمكتبه.وعبّر النائب العام عن فخره واعتزازه بمنح هذه الجائزة لشخصية فلسطينية، معتبرا الاستاذ يونس من رواد الدفاع عن قيم العدالة وحقوق الإنسان في فلسطين، ومؤكداً أن منحه هذه الجائزة يعبر عن التضمان الدولي مع حقوق الشعب الفلسطيني، الذي مازال يعاني من الاحتلال الإسرائيلي والحصار الظالم والعزلة المفروضة عليه، وتُمارس بحقه انتهاكات جسيمة تحرمه من أبسط حقوقه الأساسية.ودعا يونس إلى تضافر جهود المؤسسات الحقوقية الاهلية والرسمية للدفاع عن حقوق الشعب الفلسطيني أمام المجتمع الدولي والمدافعين عن حقوق الإنسان، وتقديم المزيد من الدعم والحماية له حتى يصل إلى حريته واستقلاله، معتبرا أن منح هذا الجائزة، الذي جاء بالتزامُن مع ذكرى الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، بمثابة منحها للشعب الفلسطيني، ويمثل تعزيز للدعم الدولي والأوروبي لحقوق الشعب الفلسطيني .يذكر أن الجائزة الفرنسية الألمانية لحقوق الإنسان وسيادة القانون تمنح سنوياً منذ عام 2016 لشخصيات ساهمت مساهمة استثنائية في حماية حقوق الإنسان وسيادة القانون وترويجها في بلدانها وعلى الصعيد الدولي.