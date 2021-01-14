جنين: تسجيل 53 إصابة جديدة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية





وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 426 حالة موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 402، وفي مستشفى جنين الحكومي، 24 حالة من بينها عشر حالات بالعناية المكثفة.



كما استقر عدد الوفيات في المحافظة، عند 143 منذ بدء الجائحة.











رام الله - دنيا الوطنأعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 65 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.