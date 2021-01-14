جنين: تسجيل 53 إصابة جديدة (كورونا) خلال 24 ساعة الماضية
رام الله - دنيا الوطن
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 65 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.
أعلن محافظ جنين، اللواء أكرم الرجوب اليوم الخميس، تسجيل 53 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 65 حالة شفاء خلال الساعات الـ 24 الماضية.
وبذلك ينخفض عدد الحالات النشطة في المحافظة إلى 426 حالة موزعة على النحو الآتي، عزل منزلي: 402، وفي مستشفى جنين الحكومي، 24 حالة من بينها عشر حالات بالعناية المكثفة.
كما استقر عدد الوفيات في المحافظة، عند 143 منذ بدء الجائحة.
كما استقر عدد الوفيات في المحافظة، عند 143 منذ بدء الجائحة.
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