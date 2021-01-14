جنين: الشرطة تضبط 147 قطعة أثرية بثلاث قضايا منفصلة

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت الشرطة اليوم 147 قطعة أثرية في ثلاث قضايا منفصلة بمحافظة جنين وقبضت على ثلاثة أشخاص .



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن معلومات توفرت لشرطة السياحة والآثار حول وجود شخص قادم من خارج المحافظة وبحوزته قطع أثرية، على الفور ألقت القبض عليه وضبطت بحوزته 120 قطعة أثرية متنوعة بين عملة معدنية وقطع أثرية فخارية.



وأضافت، إن شرطة السياحة والآثار توفرت لديها معلومات حول مشتبه به قادم للمدينة وبحوزته 18 قطعة معدنية أثرية وألقت القبض عليه وضبطت ما بحوزته من مواد أثرية.



وفي ذات السياق قبضت شرطة السياحة والآثار على مشتبه به قادم من خارج المحافظة وضبطت بحوزته تسع قطع أثرية متنوعة بين معدنية وفخارية.



وبالفحص من قبل طاقم مديرية السياحة و الآثار في المحافظة للمواد الأثرية المضبوطة أفادت بان جميع المواد المضبوطة أثرية وتعود لحقب تاريخية مختلفة.



وأكدت الشرطة إحالة المقبوض عليهم مع المضبوطات للنيابة العامة لاستكمال الإجراءات القانونية بحقهم حسب الأصول.