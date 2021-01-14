"خلية الأزمة" بغزة: الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون تغيير





وأضاف: "وبناءً عليه تقرر الإبقاء على الإجراءات الوقائية المتخذة كما هي دون أي تغيير".





وكانت وزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، أصدرت توجيهات أمس بشأن استمرار الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت.

وقالت في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، إن الإغلاق الكلي مستمر يومي الجمعة والسبت في كافة محافظات قطاع غزة، من الثامنة من مساء يوم الخميس، وحتى السابعة من صباح يوم الأحد.

رام الله - دنيا الوطنكشف العميد فايق المبحوح، رئيس خلية إدارة "أزمة (كورونا)" بوزارة الداخلية والأمن الوطني، بغزة، نتائج اجتماع خلية الأزمة بشأن الحالة الوبائية.وقال في بيان مقتضب وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه: إن خلية الأزمة أنهت اجتماعها مساء اليوم، حيث جرى تقييم الحالة الوبائية وفق المعطيات التي قدّمتها وزارة الصحة.