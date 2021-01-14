هيئة الأسرى: إصابة أربعة أسرى بفيروس (كورونا) في قسم رقم 10 بسجن النقب

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ظهر اليوم الخميس، بإصابة أربعة أسرى بفيروس (كورونا) في قسم رقم 10 بسجن النقب.



وأوضحت الهيئة، أن حالة كبيرة من التخبط والقلق يعيشها أسرى القسم والمعتقل بشكل عام بعد اكتشاف الإصابات الأربعة، وتخوفات من وجود المزيد من الإصابات داخل القسم.



وحمّلت الهيئة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، في ظل الانتشار المتزايد لأعداد الاسرى المصابين بـ(كورونا) خاصة في سجن ريمون الذي وصل فيه عدد الإصابات الى 38 إصابة والعدد قابل للازدياد.



ولفتت الهيئة إلى أن عدد الإصابات بين صفوف الأسرى بفيروس كورونا منذ بداية انتشار الوباء وصلت حتى إعداد هذا التقرير إلى 234 إصابة.