شؤون فلسطينية

القواسمي: نُحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل

القواسمي: نُحمل الإحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل
رام الله - دنيا الوطن
حملت حركة (فتح)، سلطات الاحتلال الإسرائيلي، المسؤولية الكاملة عن حياة أسرانا البواسل، مع ازدياد أعداد الإصابات بفيروس (كورونا) في صفوفهم، ورفض إسرائيل تطعيمهم.

وقال أسامة القواسمي، الناطق باسم حركة (فتح)، عضو مجلسها الثوري: "إن أسرانا البواسل، يعانون إهمالاً طبياً مقصوداً من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي على كافة الصعد، الأمر الذي يعتبر تمييزاً عنصرياً، وخرقاً فاضحاً لكافة المواثيق والقوانين الإنسانية الدولية". 

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