دولي

تقارير: بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه بقطار

تقارير: بايدن لن يتوجه إلى حفل تنصيبه بقطار
رام الله - دنيا الوطن
أفادت وسائل إعلام أمريكية، بأن الرئيس المنتخب جو بايدن، تراجع عن خططه للتوجه إلى العاصمة واشنطن لحفل تنصيبه بقطار، بسبب وجود مخاوف أمنية.

وأكدت وكالة (أسوشيتد برس)، أن رحلة بايدن من مدينته  ويلمنغتون، الواقعة في ولاية ديلاوير، إلى واشنطن، لن تنفذ بواسطة قطار تابع لشركة ركاب السكك الحديدية الوطنية (أمتراك) كما كان مقرراً أصلاً.

ورجحت الوكالة، أن قرار بايدن كان صعباً، خاصة وأن الرئيس المنتخب، يعرف بتفضيله سكك الحديد على وسائل النقل الأخرى في تنقلاته داخل البلاد.

وخلصت إلى أن هذا القرار، يعكس المخاوف المتزايدة بشأن تهديدات أمنية محتملة في واشنطن، وباقي أنحاء الولايات المتحدة خلال حفل تنصيب بايدن، والذي سيقام في 20 كانون الثاني/ يناير، لاسيما بعد أن حذر مكتب التحقيقات الفدرالي (FBI) من وجود خطط لتنظيم حملات احتجاجية مسلحة في كافة الولايات قبيل هذه الفعالية.

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