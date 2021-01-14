صحيفة: خبراء من كينيا يرجحون ظهور طفرة جديدة من (كورونا) في البلاد

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رام الله - دنيا الوطن

رجح خبراء في كينيا، أن طفرة فريدة من فيروس (كورونا) المستجد لا علاقة لها بطفرتين اكتشفتا مؤخراً في بريطانيا وجنوب إفريقيا، تتفشى في أراضي البلاد.



وأكد الخبير في معهد البحوث الطبية الكينية (Kemri)، تشارلز أغوتي، حسب صحيفة (The East African)، أن البيانات العلمية الأولية، تظهر أن الطفرة الجديدة من الفيروس التاجي، اكتشفت في مقاطعة تايتا تافيتا جنوب شرقي البلاد، لكن من المرشح أنها تنتشر في باقي أنحائها أيضا.



وأشار الخبير إلى أن معظم تحورات الفيروس لا تختلف جذرياً عن السلالة الأصلية ولا تؤثر إلا بشكل غير ملموس على انتشار الوباء، لكن من السابق لأوانه الحديث عن مدى خطورة الطفرة الجديدة قبل انتهاء الاختبارات العلمية.



وذكر الخبير، أن الطفرة الجديدة التي أطلق عليها اسم (D80A) تتميز بتحور فريد في الأحماض الأمينية.



وأوضح أن فريق الخبراء من المعهد، خلال تحليل عينات أكثر من 200 شخص في ثماني مقاطعات كينية، تم أخذها بين حزيران/ يونيو، وتشرين الأول/ أكتوبر الماضيين، اكتشف إجمالاً 16 تسلسلاً للفيروس، تم تصنيف 12 منها بفريدة.