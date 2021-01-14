هيئة الأسرى: أسرى "شطة" يشتكون البرد القارس وقلة الملابس الشتوية

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رام الله - دنيا الوطن

قالت هيئة شؤون الأسرى والمحررين: إن أسرى معتقل (شطة) الاحتلالي، يشتكون من نقص في الملابس والأغطية الشتوية بشكل كبير، حيث تتضاعف معاناتهم مع تعمق برد فصل الشتاء، وانخفاض درجات الحرارة.



وأضافت الهيئة في بيان لها، اليوم الخميس، إن إدارة سجون الاحتلال وبذريعة انتشار فيروس (كورونا)، تحرم عائلات الأسرى من إدخال الملابس الشتوية لهم، ما تسبب بنقص حاد فيها، مع تزايد أعداد الاسرى المعتقلين حديثاً، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.



وأشارت إلى أن الاحتلال يمعن بسياسته بالاستهتار بحياة الأسرى، وفرض ظروف حياتية صعبة عليهم، والتنكيل بهم في كافة تفاصيلهم المعيشية اليومية، ضارباً بعرض الحائط مبادئ حقوق الإنسان والقوانين والمواثيق الدولية، ومن بينها استغلال الظروف الجوية والمناخية وفصل الشتاء، كإجراء عقابي بحقهم.