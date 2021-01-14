(كان): الأيام المقبلة سيتم افتتاح سفارة وقنصلية إسرائيلية بأبو ظبي ودبي

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، أنه سيتم افتتاح سفارة إسرائيل في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، والقنصلية الاسرائيلية بإمارة دبي، خلال الأيام القليلة المقبلة.



ويذكر، أن كلاً من دولة الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين ومملكة المغرب، قد وقعوا اتفاقات تطبيع مع دولة الاحتلال الإسرائيلي، برعاية من الإدارة الأمريكية، برئاسة الرئيس الأمريكي منتهي الولاية دونالد ترامب.