الكيلة تطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير الظروف الصحية للأسرى

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رام الله - دنيا الوطن

بحثت وزيرة الصحة، مي الكيلة، مع وفد من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، الأوضاع الصحية للأسرى داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي، خصوصاً في ظل تفشي فيروس (كورونا).



جاء ذلك، خلال اجتماع عقدته الكيلة مع المدير الطبي في الصليب الأحمر، د. إيف جيبنز، ممثلاً عن رئيسة الصليب الأحمر في فلسطين، ووفد من اللجنة الدولية، اليوم الخميس.



وطالبت وزيرة الصحة، الصليب الأحمر، بالضغط على إسرائيل لتوفير الظروف الصحية للأسرى، والتخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتوفير وسائل وأدوات الوقاية والسلامة، والمدعمات والفيتامينات للأسرى.



وأشارت الكيلة إلى أهمية تنظيم الصليب الأحمر، زيارات طبية للأسرى داخل السجون؛ للاطلاع على أوضاعهم.



ووفقاً للإحصائيات الصادرة عن نادي الأسير الفلسطيني، فإن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) بين الأسرى في سجن (ريمون) ارتفع إلى 8 إصابات، وذلك منذ الإعلان عن إصابة أسير في القسم (4) الاثنين الماضي، ما يرفع عدد الإصابات بالفيروس في سجون الاحتلال منذ بداية انتشاره إلى (199).



إضافة إلى ذلك، أطلعت وزيرة الصحة، وفد الصليب الأحمر على الحالة الوبائية في فلسطين، وجهود الحكومة الفلسطينية في توفير اللقاح المضاد لفيروس (كورونا)، حيث عبر الوفد عن استعداد اللجنة الدولية لتقديم المساعدة اللوجستية لوزارة الصحة، في استقبال اللقاح، حال وصوله إلى فلسطين.