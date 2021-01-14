الصحة: لجنة (كورونا) تجتمع اليوم لبلورة توصيات لجنة الوبائيات ورفعها للجنة الطوارئ

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن لجنة (كورونا) في وزارة الصحة، ستجتمع اليوم؛ لبلورة توصيات لجنة الوبائيات، ورفعها للجنة الطوارئ العليا؛ لتتخذ القرارات المناسبة للحد من انتشار فيروس (كورونا).



وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن لجنة الوبائيات، اجتمعت بالأمس؛ لتقييم الحالة الوبائية في فلسطين، ورفع توصيات للجنة الطوارئ العليا، حول الحالة الوبائية.



وأوضح الشخرة، أن أعداد الإصابات في انخفاض، وأن معدل إيجابية الإصابات انخفضت من 34% إلى ما بين 19% 15% وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة، التي اتخذت للحد من انتشار فيروس (كورونا).