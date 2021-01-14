شؤون فلسطينية

الصحة: لجنة (كورونا) تجتمع اليوم لبلورة توصيات لجنة الوبائيات ورفعها للجنة الطوارئ

الصحة: لجنة (كورونا) تجتمع اليوم لبلورة توصيات لجنة الوبائيات ورفعها للجنة الطوارئ
رام الله - دنيا الوطن
أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة، كمال الشخرة، أن لجنة (كورونا) في وزارة الصحة، ستجتمع اليوم؛ لبلورة توصيات لجنة الوبائيات، ورفعها للجنة الطوارئ العليا؛ لتتخذ القرارات المناسبة للحد من انتشار فيروس (كورونا).

وقال الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن لجنة الوبائيات، اجتمعت بالأمس؛ لتقييم الحالة الوبائية في فلسطين، ورفع توصيات للجنة الطوارئ العليا، حول الحالة الوبائية.

وأوضح الشخرة، أن أعداد الإصابات في انخفاض، وأن معدل إيجابية الإصابات انخفضت من 34% إلى ما بين 19% 15% وذلك بفضل الإجراءات الأخيرة، التي اتخذت للحد من انتشار فيروس (كورونا).

أخبار ذات صلة

الأشغال الشاقة 6 سنوات لمدان بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند رسمي مزور

الأشغال الشاقة 6 سنوات لمدان بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند رسمي مزور

هيئة الأسرى: أسرى &#34;شطة&#34; يشتكون البرد القارس وقلة الملابس الشتوية

هيئة الأسرى: أسرى "شطة" يشتكون البرد القارس وقلة الملابس الشتوية

الكيلة تطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير الظروف الصحية للأسرى

الكيلة تطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير الظروف الصحية للأسرى

الأوقاف الإسلامية بالقدس: المسجد الأقصى لن يقبل التقسيم أو الشراكة

الأوقاف الإسلامية بالقدس: المسجد الأقصى لن يقبل التقسيم أو الشراكة

منصور: كتلة عدم الانحياز تجتمع غدا للتحضير لجلسة مجلس الامن ودعم رؤية الرئيس عباس

منصور: كتلة عدم الانحياز تجتمع غدا للتحضير لجلسة مجلس الامن ودعم رؤية الرئيس عباس

أبو حسنة: (أونروا) اعتمدت الحد الأدنى للأجور بـ 1500 شيكل فأقل

أبو حسنة: (أونروا) اعتمدت الحد الأدنى للأجور بـ 1500 شيكل فأقل

خبير بالقانون الدستوري يُعلق على القرارات التي أصدرها الرئيس عباس حول المحاكم النظامية

خبير بالقانون الدستوري يُعلق على القرارات التي أصدرها الرئيس عباس حول المحاكم النظامية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

الأشغال الشاقة 6 سنوات لمدان بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند رسمي مزور

الأشغال الشاقة 6 سنوات لمدان بتزوير أوراق رسمية واستعمال سند رسمي مزور

هيئة الأسرى: أسرى &#34;شطة&#34; يشتكون البرد القارس وقلة الملابس الشتوية

هيئة الأسرى: أسرى "شطة" يشتكون البرد القارس وقلة الملابس الشتوية

الكيلة تطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير الظروف الصحية للأسرى

الكيلة تطالب الصليب الأحمر بالضغط على الاحتلال لتوفير الظروف الصحية للأسرى

الصحة: لجنة (كورونا) تجتمع اليوم لبلورة توصيات لجنة الوبائيات ورفعها للجنة الطوارئ

الصحة: لجنة (كورونا) تجتمع اليوم لبلورة توصيات لجنة الوبائيات ورفعها للجنة الطوارئ

الأوقاف الإسلامية بالقدس: المسجد الأقصى لن يقبل التقسيم أو الشراكة

الأوقاف الإسلامية بالقدس: المسجد الأقصى لن يقبل التقسيم أو الشراكة

المجلس الوطني يطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال لرفضه تقديم لقاح (كورونا) للأسرى

المجلس الوطني يطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال لرفضه تقديم لقاح (كورونا) للأسرى

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل

داخلية غزة: الإغلاق مستمر من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

داخلية غزة: الإغلاق مستمر من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

منوعات

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

إلهام شاهين تُرثي صفوت الشريف... متناسية ملفه الأسود مع زميلاتها

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

الدكتورة خلود.. كأنها (ركبت رأس جديد)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

ما حقيقة الحالة الصحية الحرجة لبطلة مسلسل (نور ومهند) بعد الإصابة بالـ (كورونا)

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

ناديا الجندي تكشف حقيقة (نيفرتيتي).. وكيف خدعت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

عربي

(كورونا) ليس السبب.. نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

(كورونا) ليس السبب.. نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

وفاة &#34;صفوت الشريف&#34; رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق

وفاة "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)