الأوقاف الإسلامية بالقدس: المسجد الأقصى لن يقبل التقسيم أو الشراكة

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رام الله - دنيا الوطن

حذر رئيس مجلس الأوقاف الإسلامية في القدس، عبد العظيم سلهب، من خطورة إقدام مساحين تابعين لبلدية الاحتلال بالقدس، بأعمال مسح، وأخذ قياسات لباحات المسجد الأقصى المبارك ومرافقه، خاصة لمنطقة قبة الصخرة.



وقال سلهب في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس: إن سلطات الاحتلال، تكثف من مشاريعها التهويدية في محيط المسجد الأقصى مستغلة جائحة (كورونا).



وأكد سلهب، أن المسجد الأقصى المبارك في فضائه وأرضه وساحاته ومصلياته وما تحتها والطرق المؤدية إليه، مسجد إسلامي لن يقبل التقسيم أو الشراكة.