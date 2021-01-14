منصور: كتلة عدم الانحياز تجتمع غدا للتحضير لجلسة مجلس الامن ودعم رؤية الرئيس عباس

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن رياض منصور، مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحدة في نيويورك، عن عقد اجتماع لكتلة دول عدم الانحياز في الامم المتحدة غدا الجمعه في اطار التحركات للتحضير لجلسة مجلس الامن في السادس والعشرين من الشهر الجاري.



وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، صباح اليوم الخميس، انه تم عقد اجتماع للمجموعة العربية في الامم المتحدة برئاسة تونس كونها رئيس مجلس الامن لهذا الشهر وتم البحث في عديد من القضايا ابرزها رفع مستوى التمثيل في جلسة المجلس ودعم مبادرة السيد الرئيس المتعلقة بالطلب من الامين العام البدء بالمشاورات لعقد مؤتمر دولي لعملية السلام.



وأوضح منصور أن الاجتماع مع السفراء العرب ركز على قضيتين رئيسيتين وهما تسليط الضوء على مبادرة السيد الرئيس والثانية ضرورة الضغط في مجلس الامن ليتم الانتقال من التأكيد على قرارات الشرعية الدولية ومبادئ القانون الدولي الى الخطوات العملية لتنفيذ هذ القرارات.



وبين مندوب فلسطين الدائم لدى الامم المتحده أن دولة فلسطين بادرت بتأييد تمديد ولاية الامين العام انطونيو غوتيرش مشيراً إلى ان هناك موقفاً عربياً مؤيداً لمنح غوتيرش ولاية اخرى .