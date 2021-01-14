أبو حسنة: (أونروا) اعتمدت الحد الأدنى للأجور بـ 1500 شيكل فأقل

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أكد عدنان أبو حسنة، المستشار الإعلامي لوكالة الغوث وتشغيل اللاجئين (أونروا)، أنه تم اعتماد الحد الأدنى للأجور بمبلغ 1500 شيكل فأقل، لاستمرار توزيع المساعدات الغذائية على الموظفين.



وأشار أبو حسنة في تصريح لوكالة (الرأي)، إلى أن أعداد المستفيدين من المساعدات ستزيد، لتصل إلى مليون و200 ألف لاجئ في قطاع غزة، وذلك وفق النظام الجديد، الذي أقرته إدارة الوكالة.