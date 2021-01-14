موقع إسرائيلي: إيران تنشر طائرات مُسيّرة انتحارية باليمن يُمكن أن تصل إسرائيل



ونقل التقرير عن "خبير يتابع النشاط الإيراني في المنطقة" أن الإيرانيين "يدفعون أو يغيرون مواقع هذه الطائرات المسيرة استعدادًا لتنفيذ هجوم".



نطاق هذه الطائرات المسيرة، التي يطلق عليها الإيرانيون اسم "شاهد- 136" هو 2,200 كلم، ووفقًا للمجلة، فإنها وُضعت في إقليم الجوف شمال اليمن، وهي منطقة تسيطر عليها جماعة (أنصار الله) الحوثية المدعومة من إيران.



وقال أحد الخبراء: إن "الإيرانيين يحاولون الحصول على إمكانية للنفي، أي إمكانية لمهاجمة هدف أمريكي، سعودي، خليجي أو إسرائيلي وأن يتم نسب هذا الهجوم لليمن، أملًا في أن تتمكن إيران من إنكاره أمام عمل رادع".



وأشارت المجلة الأمريكية إلى أنه تم أيضًا مؤخرًا، نشر بطاريات القبة الحديدية في منطقة إيلات جنوب البلاد.



وكانت المؤسسة الأمنية الإسرائيلية، حذرت مؤخرًا من إمكانية هجوم انتقامي إيراني على اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني، قبل عام من قبل الولايات المتحدة، وعلى اغتيال العالم النووي الإيراني، محسن فخري زادة المنسوبة لإسرائيل، لافتة

إلى إمكانية أن يكون الهجوم من العراق أو اليمن.



رام الله - دنيا الوطننقل موقع (i24 news) الإسرائيلي، عن مجلة (نيوزويك) الأمريكية، قولها اليوم الخميس: إن إيران قامت مؤخرًا بإرسال طائرات مسيرة قادرة على حمل متفجرات، والتي يُطلق عليها "طائرات مسيرة انتحارية" إلى الحوثيين باليمن، وهذه الطائرات قادرة على مهاجمة عدد متنوع من الأهداف والتحليق في نطاق واسع يصل إسرائيل؛ ونشر الموقع صور أقمار صناعية لعملية نشر هذه الطائرات.