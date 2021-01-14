شؤون فلسطينية

رئيس الهلال الأحمر: لم يصلنا أي قرار رسمي من الرئيس بتشكيل لجنة جديدة للجمعية

رئيس الهلال الأحمر: لم يصلنا أي قرار رسمي من الرئيس بتشكيل لجنة جديدة للجمعية
خاص دنيا الوطن- محمد عوض
قال الدكتور يونس الخطيب، رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني: إنه لم يصلهم أي قرار رسمي، بتشكيل لجنة جديدة لإدارة جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في قطاع غزة.

وذكر الخطيب، لـ "دنيا الوطن"، أن الهلال الأحمر الفلسطيني يترأسه فخرياً، الرئيس محمود عباس، وهو المرجع النهائي لكل قرارات الهلال الأحمر، وأن الهلال له نظامه المعتمد، وهناك مرجعيات قانونية لكل شيء، ومازال بقيادة الرئيس محمود عباس، وأجهزة الهلال، تعمل كالمعتاد في السابق، وأن الهلال جمعية موحدة ولها قيادة وحدة ومستقلة بحكم القانون الدولي، ولنا الاعتزاز أننا ننتمى لها، وتمثل رمزاً من رموز الوحدة الفلسطينية، ولم يسجل أي انشقاق في الهلال الأحمر الفلسطيني في كافة أماكن تواجده، سواء في الضفة أو غزة أو القدس، وحتى في الشتات.

وأضاف: التحديات تكمن في وجود الاحتلال الإسرائيلي، من خلال منع طواقم الصحة والإسعاف من دخول مناطق المواجهات، وأن الهلال قدم شهداء ومصابين، نتيجة الاعتداءات الإسرائيلية، ضد طواقم الهلال الأحمر الفلسطيني في كافة أماكن تواجدهم، ووجود إجراءات معيقة في الحركة والتنقل، مثل مناطق الأغوار وغيرها.

وأوضح الخطيب، أن من التحولات الكبيرة، أنه تم انتخابه في عضوية الاتحاد الدولي، خاصة بعد الاعتراف بدولة فلسطين عام 2012 في الأمم المتحدة.

وأكد أن الموارد المتاحة في الوقت الحالي غير كافية ومحدودة، وأحياناً استقلالية المؤسسة، يكون تحدٍ كبير في ظل الأوضاع السياسية الراهنة، وهذا ما دفعلنا لمطالبة الاحتلال بفتح مركز الإسعاف والطوارئ في القدس، رغم حالة المنع المتكررة.

وتابع: الهلال موجود في كافة مناطق الشتات، في سوريا ولبنان والعراق وأماكن أخرى، حيث قدم الهلال الأحمر عدداً من الشهداء، أثناء تقديم عملهم الإنساني، وآمل أن تكون سنة 2021 تنتهي فيها جائحة (كورونا)، وأن تستقر الأوضاع الاقتصادية والسياسية، أملاً في تقرير شعبنا الفلسطيني مصيره.

ويزور رئيس جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني، يونس الخطيب، قطاع غزة، حيث افتتح خلالها، عدداً من من المنشآت الصحية والتأهيلية، التابعة للجمعية في قطاع غزة، يرافقه الدكتور بشار مراد، المدير التنفيذي لجمعية الهلال الأحمر الفلسطيني في المحافظات الجنوبية، وعدد من المحافظين، والهلال الأحمر التركي.

 جاء ذلك، خلال زيارة رئيس الجمعية لقطاع غزة، وقيامة بجولة شملت فروعها ومرافقها الصحية والاجتماعية، والتقى طواقمها وتفقد أقسامها، حيث افتتح في البداية قسم الأشعة المقطعية بمستشفى القدس، التابع للجمعية في غزة.

 وكان رئيس الجمعية، التقى محافظ خانيونس، أحمد الشيبي، وبحث الجانبان، سبل التعاون بين المحافظة والهلال الأحمر الفلسطيني، خلال جولته لفرع الجمعية في خانيونس، ومستشفى الأمل التابع لها.

 

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