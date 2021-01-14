الصحة: تسجيل سبع حالات وفاة و736 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع



وأضافت، أن حالات التعافي الجديدة، توزعت حسب التالي: قلقيلية (13)، طوباس (38)، طولكرم (67)، جنين (63)، نابلس (131)، سلفيت (19)، رام الله والبيرة (120)، بيت لحم (56)، الخليل (62)، أريحا والأغوار (12)، وفي قطاع غزة (689).



ولفتت وزيرة الصحة، إلى وجود 91 مريضاً في غرف العناية المكثفة، بينهم 28 مريضاً على أجهزة التنفس الاصطناعي.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت الدكتورة مي الكيلة، وزيرة الصحة، اليوم الخميس، أن نسبة التعافي من فيروس (كورونا) في فلسطين بلغت 90.8%، فيما بلغت نسبة الإصابات النشطة 8.1%، ونسبة الوفيات 1.1% من مجمل الإصابات.وتم تسجيل 5 وفيات في الضفة الغربية في الخليل 2، طوباس 1، طولكرم 1، نابلس 1، وفي قطاع غزة حالتا وفاة.وأشارت إلى أن عدد الإصابات الجديدة، بلغ 736 إصابة، سجلت على النحو التالي: قلقيلية (17)، طوباس (11)، طولكرم (38)، جنين (53)، نابلس (54)، سلفيت (16)، رام الله والبيرة (91)، بيت لحم (26)، الخليل (43)، ضواحي القدس (19)، وفي قطاع غزة (368).