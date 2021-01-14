شؤون فلسطينية

المجلس الوطني يطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال لرفضه تقديم لقاح (كورونا) للأسرى

المجلس الوطني يطالب بفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال لرفضه تقديم لقاح (كورونا) للأسرى
رام الله - دنيا الوطن
دعا المجلس الوطني الفلسطيني، الأطراف السامية المتعاقدة لاتفاقية جنيف الثالثة، لاتخاذ الإجراءات الواجبة، وفرض عقوبات على وزير أمن الاحتلال، وملاحقته وتقديمه للمحاكمة، بعد رفضه تقديم اللقاحات ضد فيروس (كورونا) للأسرى والمعتقلين في سجون الاحتلال.

وقال المجلس في رسائل متطابقة، أرسلها رئيسه سليم الزعنون، لرؤساء برلمانات وطنية عالمية، ولرؤساء اتحادات وجمعيات برلمانية عربية وإسلامية وآسيوية وأوروبية وإفريقية ولاتينية، ولرئيس الاتحاد البرلماني الدولي، إن قرار وزير أمن الاحتلال أمير أوحانا قبل أسبوعين، بعدم تقديم لقاح (كورونا)للأسرى، مخالف للمادتين /13، و15/ من اتفاقية جنيف الثالثة، التي تفرض على الدولة الحاجزة تقديم الرعاية الطبية الكاملة للأسرى، ويحظر عليها اقتراف أي فعل أو إهمال يعرض حياتهم للخطر، كما حصل مع /226/ أسيرا فلسطينيا، استشهدوا داخل سجون الاحتلال، بحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية.

ودعا لتفعيل المادتين /129 و130/ من اتفاقية جنيف الثالثة، بدعوة الأطراف السامية المتعاقدة لاتخاذ الإجراءات الواجبة لفرض عقوبات فعالة على من يقترف أو يأمر باقتراف إحدى المخالفات لهذه الاتفاقية، كما تفعل القوة القائمة بالاحتلال "إسرائيل" بحق الأسرى الفلسطينيين في سجونها.

واعتبر المجلس في رسائله أن الاجراء الإسرائيلي بحق الأسرى، وهم من الأشخاص المحميين، تعد صارخ على حقوقهم، وتنصل من سلطات الاحتلال لواجباتها بتقديم الرعاية الصحية اللازمة لهم، وفيه تمييز عنصري تجاههم، إذْ سيقتصر إعطاء اللقاح فقط على عناصر إدارة السجون الإسرائيليين.

وأشار إلى تصاعد أعداد المصابين بفيروس (كورونا) بين الأسرى، والذي وصل إلى 199 حتى تاريخه، وهو مرشح للارتفاع مع استمرار تدني مستوى تدابير الحماية والوقاية بشكل عام، والاكتظاظ في السجون، وسوء الخدمات الطبية المقدمة للمصابين بالفيروس بشكل خاص.

وناشد المجلس رؤساء البرلمانات والاتحادات بالتحرك الفاعل والتدخل الفوري، والضغط على دولة الاحتلال من أجل توفير سبل الوقاية، واتخاذ كافة تدابير الحماية من خطر الاصابة بالفيروس للأسرى، وهو أيضا التزام قانوني بضمان صحة وسلامة جميع الفلسطينيين الخاضعين لاحتلالها بما في ذلك توفير اللقاحات لهم ، دون تمييز.

وطالب بضمان إعطاء الأسرى والمعتقلين اللقاح دون شروط أو استثناء، وتوفير رقابة دولية على إجراء الفحوصات لهم، ولطبيعة اللقاحات المقدمة، خاصة وأن ثقتنا معدومة بإدارة السجون.

وشدد على ضرورة إلزام الاحتلال بالإفراج الفوري عن /700/ أسير فلسطيني مريض، منهم /340/ يعانون من أمراض مزمنة، التزاما بما جاء في الملحق الأول من اتفاقية جنيف الثالثة، بالإعادة المباشرة إلى الوطن لجميع الاسرى المصابين بأنواع العجز أو المرضى الذين تصبح حالتهم مزمنة ولا يتوقع فيه شفاؤهم رغم العلاج.

أخبار ذات صلة

منصور: كتلة عدم الانحياز تجتمع غدا للتحضير لجلسة مجلس الامن ودعم رؤية الرئيس عباس

منصور: كتلة عدم الانحياز تجتمع غدا للتحضير لجلسة مجلس الامن ودعم رؤية الرئيس عباس

أبو حسنة: (أونروا) اعتمدت الحد الأدنى للأجور بـ 1500 شيكل فأقل

أبو حسنة: (أونروا) اعتمدت الحد الأدنى للأجور بـ 1500 شيكل فأقل

خبير بالقانون الدستوري يُعلق على القرارات التي أصدرها الرئيس عباس حول المحاكم النظامية

خبير بالقانون الدستوري يُعلق على القرارات التي أصدرها الرئيس عباس حول المحاكم النظامية

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

طالع: الصحة بغزة تنشر تحديثاً للخارطة الوبائية لفيروس (كورونا)

رئيس الهلال الأحمر: لم يصلنا أي قرار رسمي من الرئيس بتشكيل لجنة جديدة للجمعية

رئيس الهلال الأحمر: لم يصلنا أي قرار رسمي من الرئيس بتشكيل لجنة جديدة للجمعية

التعليم بغزة تُحدد موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وآلية الامتحانات

التعليم بغزة تُحدد موعد نهاية الفصل الدراسي الأول وآلية الامتحانات

الصحة: تسجيل سبع حالات وفاة و736 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

الصحة: تسجيل سبع حالات وفاة و736 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالضفة والقطاع

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل

المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل

التعليقات

الدنيا حكايات

مناضلو &#34;السبوبة&#34;.. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

مناضلو "السبوبة".. وجثة الجندي بمئة ألف دولار

شؤون فلسطينية

خلال ديسمبر ويناير.. اقتحامات غير مسبوقة للأقصى من قبل المستوطنين

خلال ديسمبر ويناير.. اقتحامات غير مسبوقة للأقصى من قبل المستوطنين

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

قوات الاحتلال ومستوطنون يقتحمون باحات الأقصى

البرلمان العربي يُدين امتناع سلطات الاحتلال عن تقديم لقاحات (كورونا) للأسرى الفلسطينيين

البرلمان العربي يُدين امتناع سلطات الاحتلال عن تقديم لقاحات (كورونا) للأسرى الفلسطينيين

منصور: اجتماع لكتلة عدم الانحياز غدًا للتحضير لجلسة مجلس الأمن ودعم رؤية الرئيس

منصور: اجتماع لكتلة عدم الانحياز غدًا للتحضير لجلسة مجلس الأمن ودعم رؤية الرئيس

حسين الشيخ: إسرائيل تمارس العنصرية برفضها إعطاء الأسرى لقاحات (كورونا)

حسين الشيخ: إسرائيل تمارس العنصرية برفضها إعطاء الأسرى لقاحات (كورونا)

مركز فلسطين: 200 أسير أصيبوا بـ (كورونا) والعدد مرشح للارتفاع

مركز فلسطين: 200 أسير أصيبوا بـ (كورونا) والعدد مرشح للارتفاع

عزام الأحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء الانتخابات في 20 الشهر الجاري

عزام الأحمد: من المتوقع إصدار مراسيم إجراء الانتخابات في 20 الشهر الجاري

مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة ترمسعيا

مستوطنون يحرقون مركبتين في بلدة ترمسعيا

منوعات

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

هكذا ودعت إليسا تطبيق (واتساب) معلنة اعتراضها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

أروي تعلن إصابتها بالـ (كورونا) ... وحرمت من ابنتها

سماح أنور:&#34; ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه&#34;

سماح أنور:" ندمت على عدم الاعتراف بابني وإعلان تبنيه"

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

أيمن قمر يطالب بإحالة رامي صبري للتحقيق بسبب عمرو دياب

من هي شخصية نيفرتيتي.. وكيف ضللت لجنة التحكيم؟

من هي شخصية نيفرتيتي.. وكيف ضللت لجنة التحكيم؟

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

شاهد: دنيا بطمة تتعرض للتنمر القاسي لهذا السبب

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

إيقاف متكرر لمسلسل (موسى)..والسبب محمد رمضان واسمه

شاهد: درة تتلقى أجمل مفاجأة في حياتها

شاهد: درة تتلقى أجمل مفاجأة في حياتها

شاهد: أحمد سعد يوضح حقيقة وجود خلاف بين شيرين وزوجها حسام حبيب

شاهد: أحمد سعد يوضح حقيقة وجود خلاف بين شيرين وزوجها حسام حبيب

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق &#34;روحي انتحري&#34;

شاهد: ريهام سعيد تتعرض للسرقة وتعلق "روحي انتحري"

عربي

(كورونا) ليس السبب.. نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

(كورونا) ليس السبب.. نجل صفوت الشريف يكشف ملابسات وفاة والده

وفاة &#34;صفوت الشريف&#34; رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق

وفاة "صفوت الشريف" رئيس مجلس الشوري المصري الأسبق

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر

رئيس الاستخبارات الإسرائيلي: 4 دول سيتم التطبيع معها خلال أشهر

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)

إصابة وزير الصحة اللبناني بفيروس (كورونا)