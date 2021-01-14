المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح)، بالإضافة إلى الصحة، عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يوم الأحد المقبل.



وأشارت الوزارة في تصريح لها، اليوم الخميس، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستكون عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.