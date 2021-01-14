المالية بغزة: صرف رواتب برنامج طموح والصحة يوم الأحد المقبل
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح)، بالإضافة إلى الصحة، عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يوم الأحد المقبل.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، اليوم الخميس، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستكون عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
أعلنت وزارة المالية الفلسطينية في قطاع غزة، أنه سيتم صرف رواتب برنامج التشغيل المؤقت (طموح)، بالإضافة إلى الصحة، عن شهر تشرين الأول/ أكتوبر، يوم الأحد المقبل.
وأشارت الوزارة في تصريح لها، اليوم الخميس، إلى أن عملية صرف الرواتب، ستكون عبر كافة فروع بنك البريد المنتشرة في قطاع غزة.
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