داخلية غزة: الإغلاق مستمر من مساء الخميس وحتى فجر الأحد

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غزة - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم وزارة الداخلية، بغزة، إياد البزم، أن الإجراءات الوقائية المتخذة لمواجهة (كورونا) ما زالت مستمرة، بما فيها الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، اعتباراً من الساعة الثامنة مساء الخميس، وحتى فجر الأحد.



وقال البزم وفق ما نقل موقع الداخلية الإلكتروني، اليوم الخميس: "الإغلاق الكلي يومي الجمعة والسبت، ساهم بشكل مباشر في الحد من ارتفاع الإصابات بفيروس (كورونا)، وتعزيز قدرة المنظومة الصحية على مواجهة الحالة الوبائية".



وجدد التأكيد على المواطنين، بالالتزام بعدم الخروج من منازلهم خلال فترة الإغلاق الكلي.



وأضاف: "لا زلنا في مرحلة الخطر، مما يستجوب مواصلة الالتزام بالإجراءات الوقائية، وكلما التزم المواطنون أكثر، كلما ساعد ذلك في تحسين الحالة الوبائية، واتخاذ إجراءات تخفيفية جديدة".