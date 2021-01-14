خلال ديسمبر ويناير.. اقتحامات غير مسبوقة للأقصى من قبل المستوطنين

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، أن ارتفاعًا ملحوظًا سُجّل في أعداد المستوطنين، الذين اقتحموا المسجد الأقصى في غضون شهر.



وبحسب التقرير، الذي أوردته القناة السابعة، فإنه خلال شهر طيفيت اليهودي (جزء من ديسمبر ويناير)، اقتحم 1234 مستوطنًا المسجد الأقصى، بقفزة وصلت 20% مقارنةً بنفس الأيام من العام الماضي.



وأشارت إلى أن هذه الأرقام، سجلت رغم الإغلاق المتكرر بسبب تفشي وباء (كورونا).