منصور: اجتماع لكتلة عدم الانحياز غدًا للتحضير لجلسة مجلس الأمن ودعم رؤية الرئيس

رياض منصور

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رام الله - دنيا الوطن

أعلن مندوب فلسطين الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، رياض منصور، عن عقد اجتماع لكتلة دول عدم الانحياز في الأمم المتحدة، غداً الجمعة، في إطار التحركات للتحضير لجلسة مجلس الأمن في 26 من الشهر الجاري.



وقال منصور في حديث لإذاعة (صوت فلسطين)، اليوم الخميس: إن اجتماع المجموعة العربية في الأمم المتحدة، الذي عقد برئاسة تونس، كونها رئيس مجلس الأمن للشهر الجاري، بحث عدداً من القضايا، أبرزها رفع مستوى التمثيل في جلسة المجلس، ودعم مبادرة الرئيس محمود عباس، المتعلقة بالطلب من الأمين العام البدء بالمشاورات لعقد مؤتمر دولي للسلام.



وأوضح، أن الاجتماع مع السفراء العرب، ركز على قضيتين رئيسيتين هما: تسليط الضوء على مبادرة الرئيس، والثانية ضرورة الضغط في مجلس الأمن؛ ليتم الانتقال من التأكيد على قرارات الشرعية الدولية، ومبادئ القانون الدولي إلى الخطوات العملية، لتنفيذ هذ القرارات.



وبين منصور، أن دولة فلسطين، بادرت إلى تأييد تمديد ولاية الأمين العام انطونيو غوتيرش، مشيراً إلى أن هناك موقفاً عربياً مؤيداً لمنحه ولاية أخرى.